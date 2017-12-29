В Мексике в крупном ДТП погибли шесть человек, 18 получили ранения

Крупное ДТП в мексиканском штате Гуанахуато в четверг унесло жизни шести человек, еще 18 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на данные портала Excelsior.



Столкновение произошло на трассе между Силао и Сан-Фелипе, когда трейлер выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя микроавтобусами и грузовиком.

В одном из микроавтобусов ехали музыканты из местной группы La Original de Arperos.

Водитель трейлера и его помощник с места происшествия скрылись, бросив пострадавших на произвол судьбы.

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