Более 30 человек пострадали при взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии

29 декабря 2017 21:33 (UTC+04:00)

Более 30 человек пострадали в пятницу при взрыве гранаты в ночном клубе в муниципалитете Каукасия в Колумбии. Об этом сообщил глава муниципалитета Оскар Анибаль Суарес, передает ТАСС.

"Пострадал 31 человек, 11 - в тяжелом состоянии", - сказал он в эфире радиостанции Caracol.

Как отметил градоначальник, полиция задержала двух человек: мужчину, бросившего гранату, и женщину, которая ее принесла. По словам Суареса, мужчина является одним из наемных убийц банды "Клан Залива" (Clan del Golfo, "Клан дель Гольфо").

Правоохранительные органы проводят расследование нападения. Основными версиями случившегося являются рэкет и сведение счетов между преступными группировками.

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Azernews Newspaper
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