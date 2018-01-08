В Мексике в столкновениях с отрядом самообороны погибли 12 человек

8 января 2018 00:17 (UTC+04:00)

Не менее 12 человек убиты, один ранен в мексиканском штате Герреро в результате боевого столкновения сил самообороны с местными жителями, передает РИА Новости со ссылкой на полицию штата. Бой произошел в районе поселка Консепсьон у Акапулько.

Портал Norte отмечает, что отряд самообороны (так называемая "общинная полиция") вошел в поселок и убил четырех местных жителей. В ответ поселяне тоже использовали огнестрельное оружие и расстреляли восьмерых бойцов отряда. Сейчас на место событий направлены силы полиции, морской пехоты и армии.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.

Отряды самообороны создают местные жители в наиболее подверженных влиянию наркомафии местах страны, где зачастую ослаблен контроль со стороны армии и полиции. Однако центральные власти Мексики достаточно настороженно относятся к подобным силовым формированиям. Зачастую их подозревают в деятельности в пользу конкурентов тех или иных картелей, которая якобы преподносится как борьба с оргпреступностью.

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Azernews Newspaper
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