Колумбия объявила о временном закрытии границы с Венесуэлой

7 марта 2018 06:20 (UTC+04:00)

Власти Колумбии решили закрыть границу с Венесуэлой с 8 по 11 марта в связи с проведением парламентских выборов. Об этом заявил глава МВД южноамериканской страны Гильермо Ривера сообщил во вторник, передает ТАСС.

Выборы в высший законодательный орган Колумбии пройдут 11 марта. Протяженность границы между двумя странами составляет порядка 2,22 тыс. км.

В настоящее время на территории Колумбии находятся более 550 тыс. венесуэльцев. В первой половине февраля президент южноамериканской страны Хуан Мануэль Сантос дал указание повысить меры безопасности на границе и создать специальную межведомственную группу в ответ на резкий рост числа выходцев из соседней страны, охваченной острым социально-экономическим кризисом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Колумбии двое полицейских погибли при нападении повстанцев
Другие страны 4 марта 04:12
Трамп на год продлил санкции в отношении Венесуэлы
Другие страны 3 марта 01:02
В Венесуэле минимальную зарплату повысили до шести долларов
Другие страны 2 марта 05:43
На границе Венесуэлы и Колумбии семь человек погибли из-за боестолкновения
Другие страны 1 марта 05:47
В Венесуэле начались масштабные военные учения
Другие страны 25 февраля 00:51
Мадуро сообщил о возможных сделках с "петро" на миллиард долларов
Бизнес 23 февраля 07:34
Парламент Венесуэлы подверг критике намерение правительства сократить срок его полномочий
Другие страны 23 февраля 04:22
Мадуро объявил о выпуске новой криптовалюты, поддержанной золотом
Другие страны 22 февраля 04:26
Венесуэла начинает продажу собственной криптовалюты
Бизнес 20 февраля 02:05
Венесуэла временно лишилась права голоса в ООН из-за неуплаты взносов
Другие страны 13 февраля 10:21
В Венесуэле обстреляли карнавальное шествие
Другие страны 13 февраля 04:46
Колумбия опровергла заявления о планах нападения на Венесуэлу
Другие страны 13 февраля 03:45
Правительство Испании одобрило выдачу США бывшего члена правительства Венесуэлы
Европа 9 февраля 23:07
Мексика отказалась вводить нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы
Другие страны 9 февраля 03:19
Избирком Венесуэлы назначил президентские выборы на 22 апреля
Другие страны 8 февраля 04:58
Мадуро сообщил о сроках начала продажи венесуэльской криптовалюты
Другие страны 31 января 13:54
В Колумбии третий раз за сутки атаковали полицейских: погибли два человека
Другие страны 28 января 20:29
У полицейского участка в Колумбии взорвалась бомба
Другие страны 28 января 04:02