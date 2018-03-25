В Ираке не менее восьми полицейских погибли, попав в засаду боевиков ИГ

25 марта 2018 04:24 (UTC+04:00)

Не менее восьми полицейских погибли в Ираке, попав в засаду боевиков террористической группировки ИГ, передает РИА Новости.

Конвой стражей порядка попал в засаду на автомагистрали, соединяющей Багдад и Киркук. Сообщается, что захваченных стражей порядка отвели к близлежащему холму и расстреляли.

Для преследования террористов в район инцидента отправлены дополнительные силы полиции и подразделения ополчения "Хашд аш-Шааби".

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.

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