На востоке Индии в ДТП пострадали более 30 человек

Более 30 человек получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в округе Малда штата Западная Бенгалия на востоке Индии, сообщает издание Business Standard со ссылкой на офицера полицейского участка Калиачак (Kaliachak), передает РИА Новости.

По данным источника, автобус, направлявшийся из Фаракки, столкнулся с грузовиком около заправочной станции Султангандж (Sultangunj) около 12.30 по местному времени (10.00 мск) в воскресенье.

"По нашим подсчетам, 32 человека получили ранения", - заявил источник.

Как отметил источник, авария произошла по вине водителя автобуса, свернувшего на неправильную полосу и пытавшегося обогнать другой автобус.

По словам источника, оба водителя пострадали. Шесть пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу округа Малда.



Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.