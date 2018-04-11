17 человек погибли, 46 пострадали в результате падения автобуса в реку в Кении

По меньшей мере 17 человек погибли и еще 46 пострадали в результате падения автобуса в реку на юго-западе Кении, сообщает агентство Синьхуа.

Представитель округа Нарок Георг Натембея сообщил, что автобус двигался в сторону Найроби из округа Хома Бэй на западе Кении, когда водитель потерял контроль над транспортным средством при попытке избежать столкновения со встречным грузовиком.

Автобус упал в реку на участке дороги Нарок-Мааи Махиу, сказал Натембея.

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