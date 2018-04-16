Сеул надеется, что КНДР в ходе переговоров воздержится от ядерных испытаний

16 апреля 2018 19:45 (UTC+04:00)

Южная Корея рассчитывает, что Пхеньян во время переговоров с Сеулом и Вашингтоном воздержится от ядерных испытаний, заявил посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын, передает РИА Новости.

"Правительство Республики Кореи предполагает, что дополнительных провокаций со стороны Северной Кореи не будет. Мы рассчитываем на это, особенно в преддверии межкорейского саммита и саммита Северной Кореи с США", - сказал он журналистам.

По словам посла, Сеул надеется, что Пхеньян выполнит своё слово. "Но если Северная Корея вдруг нарушит своё слово, если будут провокации, запуски ракет, то мы к этому приготовимся", - отметил он.

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