В Афганистане при нападении талибов на КПП погибли четыре полицейских

24 апреля 2018 11:36 (UTC+04:00)

Четыре сотрудника полиции Афганистана погибли, трое ранены в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" после того, как они напали на КПП в восточной афганской провинции Газни, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя администрации провинции, передает РИА Новости.

Боевики напали на КПП в районе Джагату около 5.30 во вторник. По данным официального представителя администрации провинции Арефа Нури, в результате перестрелки службы безопасности ликвидировали шестерых нападавших, двое получили ранения.

На октябрь в Афганистане запланировано проведение совмещенных выборов в парламент и окружные советы, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан" вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан и Индия за пять лет увеличили торговый оборот в два раза
Бизнес 09:15
В Афганистане в результате нападений талибов погибли более 15 силовиков
Другие страны 23 апреля 11:37
Индия осудила теракты в Афганистане
Другие страны 23 апреля 09:19
В Афганистане прогремел второй взрыв за день
Другие страны 22 апреля 13:35
Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 31 (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 22 апреля 12:43
При взрыве на востоке Афганистана погибли пять человек
Другие страны 20 апреля 17:54
Внесены изменения в договор между США и Казахстаном о транзите грузов в Афганистан
Казахстан 19 апреля 10:19
В Афганистане неизвестные напали на мирных граждан, шестеро погибли
Другие страны 17 апреля 14:14
Совет МИД ОЭС проведёт заседание в Душанбе
Таджикистан 16 апреля 09:40
В Афганистане при атаке талибов погибли десять военных
Другие страны 13 апреля 11:56
Самолеты афганских авиалиний будут проходить техобслуживание в Узбекистане
Бизнес 9 апреля 16:16
Афганистан экспортирует свою продукцию в Китай через Узбекистан и Кыргызстан
Бизнес 9 апреля 14:52
Афганистан и Узбекистан закупают туркменские нефтепродукты
Энергетика 9 апреля 09:49
В Афганистане из-за атаки талибов погибли два солдата
Другие страны 7 апреля 10:37
Таджикистан опровергает обвинения в поддержке движения «Талибан»
Таджикистан 6 апреля 15:38
Глава МИД Афганистана совершит визит в Азербайджан
Политика 4 апреля 10:26
Не менее 60 мирных жителей погибли в ходе авиаудара ВВС Афганистана
Другие страны 3 апреля 18:52
Парламент Азербайджана утвердил соглашение о воздушном сообщении с Афганистаном
Политика 3 апреля 15:45