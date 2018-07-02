Австралия остановит прямую финансовую помощь Палестине

2 июля 2018 16:37 (UTC+04:00)

Австралия прекратит предоставлять прямую финансовую помощь Палестине из-за подозрений, что Палестинская национальная администрация может использовать эти средства для финансирования политического насилия, сообщает телеканал 9News со ссылкой на министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, передает РИА Новости.

Как сообщается, министр иностранных дел заявила в понедельник о прекращении ежегодных отчислений суммой 10 миллионов австралийских долларов (около 7,4 миллиона долларов США) в трастовый фонд Всемирного банка для восстановления и развития Палестины.

"Я уверена, что ранее средства Австралии, предоставляемые Палестинской национальной администрации через Всемирный банк, использовалась по назначению", — заявила Бишоп.

Тем не менее, министр выразила беспокойство, что помощь палестинской администрации "создает возможность использования ею собственного бюджета для действий, которые Австралия никогда бы не поддержала".

Бишоп сообщила, что Австралия теперь будет помогать палестинцам через гуманитарный фонд помощи палестинским территориям ООН (Humanitarian Fund for the Palestinian Territories).

По данным телеканала, этот фонд ООН для палестинских территорий помогает 1,9 миллиона палестинцев, предоставляя им медицинское обслуживание, пищу, воду, кров и современные санитарные условия. Около 75% средств фонда приходится на сектор Газа.

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