Из затопленной в Таиланде пещеры вывели четверых детей

Четверо школьников из 12, заблокированных наводнением в таиландской пещере, выведены на поверхность в ходе спасательной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Thai PBS.

Двое детей уже доставлены в больницу города Чианграя в 60 километрах от пещеры, еще двое находятся в полевом госпитале у входа в пещеру, их готовят к отправке в ту же больницу, где приготовлены все условия для успешной реабилитации после двухнедельного пребывания в пещере.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.

В воскресенье утром глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон сообщил о начале спасательной операции по эвакуации подростков и тренера из пещеры.

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