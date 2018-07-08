В результате ливневых дождей в Японии погибли почти 80 человек - СМИ

Почти 80 человек погибли в Японии из-за ливневых дождей и вызванных ими оползней. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Восемь человек также были госпитализированы в тяжелом состоянии. Пропавшими на данный момент числятся по крайней мере 58 человек. Несмотря на наступление темноты, японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны страны продолжают поисковые и спасательные операции. В общей сложности в них принимают участие порядка 59 тыс. сотрудников пожарного управления, выполняющего в Японии функции МЧС, солдат Сил самообороны страны и сотрудников полиции.

Рекомендации об эвакуации сохраняются для почти 5 млн человек в 19 префектурах западной части страны, в то время как почти 30 тыс. человек уже покинули свои дома и находятся в специальных эвакуационных центрах. В Японии также работает кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ, который занимается оперативным сбором информации и координирует работу соответствующих министерств и ведомств.

Ранее правительство страны во главе с Абэ провело экстренное заседание, на котором обсуждалась сложившаяся ситуация. "Сейчас мы сражаемся со временем, а безопасность множества людей до сих пор не гарантирована. Все силы необходимо бросить на спасение людей", - подчеркнул Абэ. Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которые находятся с официальным визитом в Токио, выразили японскому народу соболезнования в связи с трагедией и пожелали скорейшего спасения всем, кто ждет помощи спасателей.

Из-за сложившейся ситуации наблюдаются серьезные перебои в транспортном сообщении, в первую очередь это касается автомобильных магистралей. Крупные заводы и предприятия вынуждены были на неопределенный срок приостановить работу из-за значительных затоплений.

Из-за воздействия тайфуна "Прапирун" в Японии возникли сильные дожди. В среду он превратился в область низкого давления и прекратил свое существование над Японским морем. Это уже седьмой тайфун в этом году, образовавшийся в Тихом океане. Из-за тропического шторма погиб один человек, около 20 пострадали.

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