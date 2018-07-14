В Японии упал сверхлегкий самолет, пострадал 73-летний пилот

14 июля 2018 11:38 (UTC+04:00)

Сверхлегкий самолет упал в японском городе Мито, находившийся за штурвалом мужчина находится без сознания, сообщило агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны, которая в Японии осуществляет функции спасательной службы, передает РИА Новости.

Самолет упал на пустыре. Находившийся за штурвалом 73-летний мужчина госпитализирован, он находится без сознания. На пропеллере и крыльях самолета видны повреждения.

Полиция выясняет маршрут и обстоятельства происшествия.

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