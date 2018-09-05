В Ираке шесть человек погибли в потасовках демонстрантов с силовиками

По меньшей мере шесть человек погибли и десятки получили ранения в ходе продолжающихся второй день беспорядков в иракском городе Басра, передает РИА Новости со ссылкой на источник с места событий.

По его словам, среди убитых и раненых как протестующие, так и полицейские.

Собеседник агентства также сообщил, что в настоящий момент сотни демонстрантов окружили здание администрации провинции. Верхние этажи учреждения охвачены огнем. Полиция для разгона митингующих применяет слезоточивый газ.

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