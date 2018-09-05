При взрыве в Кабуле погибли четыре человека

5 сентября 2018 19:19 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли, 18 пострадали в результате взрыва, прогремевшего во время соревнований в клубе единоборств в Кабуле, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав Афганистана, передает РИА Новости.

По данным телеканала, взрыв прогремел в шестом квартале. Телеканал Tolo News сообщил, что в 13-м квартале.

По данным представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственности за взрыв.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Назарбаев: Казахстан выступает за скорейшее достижение мира в Афганистане
Казахстан 09:22
Стала известна дата отправки первого груза по транспортному коридору Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция
Бизнес 00:14
В Афганистане при атаке талибов погибли не менее 16 силовиков
Другие страны 4 сентября 11:38
НАТО ликвидировали одного из главарей ИГ в Афганистане
США 3 сентября 09:33
Миссию НАТО в Афганистане возглавил экс-глава командования спецопераций США
Другие страны 2 сентября 22:08
В Афганистане три человека погибли при крушении военного вертолета (Обновлено)
Другие страны 2 сентября 11:15
Лента новостей
В Туркменистане стартовала уборка хлопка-сырца
Бизнес 19:36
Во Франции подсчитали количество сирийских беженцев в Европе
Европа 19:36
Подразделения ВВС Азербайджана проводят занятия по парашютной подготовке (ФОТО)
Общество 19:32
В аэропорту казахстанского города Шымкент появится новый терминал
Бизнес 19:21
В Узбекистане может появится филиал казанского технополиса
Узбекистан 19:17
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Эсватини
Политика 19:16
Украинская компания построит фармзавод в Узбекистане
Узбекистан 18:57
В Азербайджане подготовлен план мероприятий в связи с месяцем Мухаррам - зампред Госкомитета (Эксклюзив)
Общество 18:56
Ровшан Аскеров объявил, что покидает телепроект "Что? Где? Когда?"
Социум 18:23