На юго-западе Японии прогулочный катер врезался в причал

23 сентября 2018 15:33 (UTC+04:00)

Прогулочный катер врезался на скорости в причал на юго-западе Японии, пострадали семь человек, в том числе трехлетний ребенок, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Инцидент произошел утром в воскресенье. Прогулочный катер длиной 7,4 метра внезапно протаранил причал на острове Ономити в префектуре Хиросима.

Согласно предварительным данным, пострадали семь человек в возрасте от трех до 84 лет. Состояние трех из них оценивает как тяжелое.

Причина инцидента устанавливается. Общее число пассажиров катера не уточняется.

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