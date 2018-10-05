Более 150 человек пострадали при столкновении двух поездов в ЮАР

Свыше 150 человек получили в четверг травмы в результате столкновения двух поездов в восточном пригороде Йоханнесбурга Кемптон-Парк. Об этом, как передает ТАСС, сообщила государственная телекомпания ЮАР SABC.

"Оба поезда направлялись в Преторию. По всей видимости, у первого из них, стоявшего у платформы, возникли какие-то технические проблемы. В это время в него врезался появившийся сзади второй поезд", - обрисовал ситуацию официальный представитель службы неотложной помощи муниципалитета Экурулени Уильям Нтлади.

На месте аварии работают бригады врачей, оказывающих помощь пострадавшим. Как отмечает новостной сайт News24, у части из них имеются серьезные травмы. О погибших в результате происшествия не сообщается.

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