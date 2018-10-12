Силы ополчения Нигерии отпустили из своих рядов более 800 детей. Об этом, как передает Интефракс, сообщает в пятницу информагентство Associated Press со ссылкой на данные ЮНИСЕФ.

По оценкам ЮНИСЕФ, в городе Майдугури на северо-востоке страны, который считается эпицентром активности "Боко Харам", насчитывается около 1,5 тысячи детей, которых силы ополчения используют для борьбы с боевиками.

AP напоминает, что "Боко Харам" продолжает осуществлять вылазки в районе озера Чад. Террористы часто похищают группы детей, чтобы помешать их воспитанию в школах. Также известны случаи, когда в "Боко Харам" использовали детей в качестве смертников.

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