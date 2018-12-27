Палестина приостановила импорт израильской сельхозпродукции

27 декабря 2018 16:32 (UTC+04:00)

Палестинское правительство приняло решение приостановить импорт овощей, фруктов и птицы из Израиля, передает официальное информационное агентство ВАФА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным палестинского агентства, это решение было принято советом министров Палестины в четверг во время еженедельного заседания в городе Рамаллах, административном центре палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. Решение распространяется на все виды овощей, фруктов и птицы.

Агентство добавляет, что совет министров призвал граждан к сотрудничеству, чтобы защитить местного производителя и палестинскую экономику.

Ранее израильские СМИ сообщили, что министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль заявил о прекращении импорта в Израиль палестинских овощей и фруктов.

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