Власти Индонезии повысили уровень опасности из-за извержения вулкана на острове Бали

30 декабря 2018 08:49 (UTC+04:00)

Власти Индонезии повысили уровень опасности в связи с новым извержением расположенного на курортном острове Бали вулкана Агунг. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в воскресенье сообщении центра по предотвращению вулканических и геологических катастроф при министерстве энергетики и минеральных ресурсов.

"Уровень опасности повышен до третьего (по четырехбалльной шкале - прим. ТАСС), опасная зона расширена до 4 км", - указывается в заявлении.

Власти также призвали местных жителей и туристов отказаться от посещения близлежащих районов. Новое извержение вулкана произошло около 04:00 по местному времени (00:00 мск), продолжалось в течение трех минут. Однако из-за тяжелых погодных условий эксперты пока не могут установить высоту выбора пепла.

Последнее извержение этого вулкана было зафиксировано в конце июня, а самое крупное - в декабре прошлого года. Тогда властям пришлось эвакуировать около 100 тыс. местных жителей. Международный аэропорт Нгурах-Рай был закрыт в течение трех суток, отмена рейсов коснулась от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

В 1963 году в результате извержения вулкана Агунг свыше 1,5 тыс. человек погибли, еще около 100 тыс. лишились своих домов.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, радиус которого насчитывает около 40 тыс. км. Эксперты сюда также включают Мексику, Новую Зеландию, Папуа-Новую Гвинею, США, Филиппины, Японию. В Индонезии на данный момент насчитывается 127 активных вулканов, семь из которых активно извергаются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число погибших во время цунами в Индонезии превысило 430
Другие страны 29 декабря 18:52
Число жертв стихийных бедствий в Индонезии в 2018 году превысило 4,2 тыс.
Другие страны 28 декабря 15:12
Выплаты по страховкам после цунами в Индонезии превысят $1 млрд
Другие страны 27 декабря 09:00
Столб пепла высотой 3 км поднялся над вулканом Эбеко на Северных Курилах
Другие страны 26 декабря 06:23
Индонезия не будет принимать международную помощь для ликвидации ущерба от цунами
Другие страны 25 декабря 14:40
Вулкан Этна активизировался на Сицилии
Европа 25 декабря 12:01
Лента новостей
В Бангладеш в день выборов погибли два человека
Другие страны 09:25
Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Улан-Удэ
Россия 08:35
Венесуэла поможет Колумбии в расследовании подготовки покушения на Дуке
Другие страны 08:18
Колумбия рассматривает СЭЗ Алят в качестве хаба для экспорта своей продукции в Центральную Азию
Бизнес 08:00
В Азербайджане создаётся научно-исследовательский центр по безопасности дорожного движения
Экономика 07:30
В аэропорту США рухнул трап
США 07:17
В Колумбии расследуют возможную подготовку венесуэльцами покушения на президента
Другие страны 06:27
США и Китай начали выработку договоренности о торговле
США 06:04
Армия взяла под свой контроль несколько муниципалитетов близ Мехико
Другие страны 05:33