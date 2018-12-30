Власти Индонезии повысили уровень опасности из-за извержения вулкана на острове Бали

Власти Индонезии повысили уровень опасности в связи с новым извержением расположенного на курортном острове Бали вулкана Агунг. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в воскресенье сообщении центра по предотвращению вулканических и геологических катастроф при министерстве энергетики и минеральных ресурсов.

"Уровень опасности повышен до третьего (по четырехбалльной шкале - прим. ТАСС), опасная зона расширена до 4 км", - указывается в заявлении.

Власти также призвали местных жителей и туристов отказаться от посещения близлежащих районов. Новое извержение вулкана произошло около 04:00 по местному времени (00:00 мск), продолжалось в течение трех минут. Однако из-за тяжелых погодных условий эксперты пока не могут установить высоту выбора пепла.

Последнее извержение этого вулкана было зафиксировано в конце июня, а самое крупное - в декабре прошлого года. Тогда властям пришлось эвакуировать около 100 тыс. местных жителей. Международный аэропорт Нгурах-Рай был закрыт в течение трех суток, отмена рейсов коснулась от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

В 1963 году в результате извержения вулкана Агунг свыше 1,5 тыс. человек погибли, еще около 100 тыс. лишились своих домов.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, радиус которого насчитывает около 40 тыс. км. Эксперты сюда также включают Мексику, Новую Зеландию, Папуа-Новую Гвинею, США, Филиппины, Японию. В Индонезии на данный момент насчитывается 127 активных вулканов, семь из которых активно извергаются.

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