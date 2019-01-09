Таиланд продлил срок выдачи бесплатных виз для граждан 20 стран

Кабинет министров Таиланда продлил до конца апреля временную отмену уплаты визового сбора для туристов из 20 стран, сообщает Bangkok Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Предполагается, что эта мера окажет положительное влияние на туристическую сферу Таиланда особенно во время празднования китайского Нового года в первую неделю февраля, а также фестиваля Сонгкран в середине апреля.

Напомним, что ранее временная отмена визового сбора в размере двух тысяч бат должна была продлиться до 13 января.

В целом, данный шаг направлен на рост турпотока из Китая, который снизился в последнее время из-за экономического спада и кораблекрушения на острове Пхукет, во время которого погибли десятки китайских туристов.

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