Венесуэла закончила год с инфляцией почти в 1,7 миллиона процентов

9 января 2019 22:37 (UTC+04:00)

Уровень накопленной годовой инфляции в Венесуэле составил почти 1,7 миллиона процентов, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил в среду глава комиссии по финансам Национальной ассамблеи страны Рафаэль Гусман.

"2018 год закончен с инфляцией почти в 1,7 миллиона процентов. С этим показателем Венесуэла превращается в одну из трех стран мира с самой высокой в истории инфляцией. Это результат работы тех, кто узурпирует власть и не предлагает мер для разрешения кризиса, который мы переживаем", - написал Гусман в своем микроблоге в Twitter.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. Ранее прогноз Международного валютного фонда (МВФ) говорил, что к концу 2018 года уровень инфляции в стране мог достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов.

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