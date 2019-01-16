В Индии пострадали около 70 участников состязания по укрощению быков

Порядка 70 человек пострадали с начала текущей недели в южном индийском штате Тамилнад, жители которого отмечают ежегодный праздник плодородия Понгал, сообщает правительство штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, речь идет об участниках знаменитой "индийской корриды" Джалликатту, представляющей собой зрелищные состязания по укрощению быков. История этой традиции насчитывает как минимум два с половиной тысячелетия: в Мадурае, старейшем из существующих поныне городов полуострова Индостан, были найдены фрески и наскальные рисунки, на которых изображен человек, укрощающий быка. Возраст живописи составляет около 2500 лет.

Администрация Тамилнада сообщила, что в первые два дня празднований ранения получили около 50 человек, девять из которых были доставлены в больницы. В среду власти получили данные о еще 19 пострадавших.

В отличие от испанской корриды, Джалликатту является не боем человека с быком, а именно укрощением. В различных районах эта традиция представлена в разных вариациях, но все они сходятся в одном - мужчина должен ухватиться за рога быка обеими руками и продержаться на нем определенное время или "проехать" на нем определенное расстояние. Животных растят особым образом: во-первых, их кормят по специальной диете, чтобы они выросли крупными и сильными, а во-вторых, телятам обеспечивают минимум контактов с людьми. Это делается для того, чтобы быки не привыкали к человеку и не подпускали его к себе.

Индусы почитают этих животных как главную рабочую силу в выращивании урожая и считают Джалликату способом выразить свое уважение к нему. Как правило, быков выпускают прямо в толпу, давая возможность любому смельчаку "оседлать" крупнорогатого, получив за это приз. Иногда, чтобы усложнить задачу, быков предварительно доводят до бешенства, бросая им в глаза острый перец, защемляя им хвосты или затачивая рога. Тамильская культура превозносит мужество и бесстрашие - именно эти качества, как утверждают местные жители, проявляет человек, пытаясь укротить полудикого быка.

С начала 2000 годов защитники прав животных все сильнее начали бороться с этой многовековой традицией, и в 2014 году им удалось убедить Верховный суд объявить запрет на Джалликатту. Однако после многотысячных протестов, которые прокатились в Ченнаи, запрет был снят. Несмотря на то, что данный вид состязаний ежегодно уносит несколько жизней и калечит сотни людей, он не теряет своей популярности.

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