Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП, пострадавших нет

Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский принц Филип, попал в ДТП с участием еще одного автомобиля, как передаёт Trend со ссылкой на Интерфакс сообщает в понедельник BBC News.

Принц Филип не пострадал в результате аварии. Двое, находящиеся в другом автомобиле, получили незначительные травмы.

Range Rover, в которой находился муж королевы, перевернулся при столкновении. Очевидцы рассказали, что помогли принцу выбраться из машины. По их словам, он был испуган и находился в сознании.

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