Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП, пострадавших нет

18 января 2019 01:22 (UTC+04:00)

Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский принц Филип, попал в ДТП с участием еще одного автомобиля, как передаёт Trend со ссылкой на Интерфакс сообщает в понедельник BBC News.

Принц Филип не пострадал в результате аварии. Двое, находящиеся в другом автомобиле, получили незначительные травмы.

Range Rover, в которой находился муж королевы, перевернулся при столкновении. Очевидцы рассказали, что помогли принцу выбраться из машины. По их словам, он был испуган и находился в сознании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп опоздал на чаепитие с Елизаветой II
США 14 июля 2018 01:13
Елизавета II утвердила закон о Brexit
Европа 26 июня 2018 15:41
Трамп встретится с королевой Великобритании
США 20 июня 2018 21:29
Великобритания является крупнейшим инвестором в экономику Азербайджана - министр
Бизнес 7 июня 2018 19:44
Шоу карабахских скакунов восхитило Королеву Елизавету II (ФОТО)
Общество 15 мая 2018 13:11
Принцы Уильям и Гарри обошли королеву Елизавету II в рейтинге популярности
Европа 3 февраля 2018 16:13
Лента новостей
В Италии четыре человека погибли, пытаясь скрыться от полиции на автомобиле
Европа 02:37
На центральной автомагистрали Грузии в трех ДТП пострадали 20 автомобилей
Грузия 02:21
Оксфордский университет прекратил принимать финансирование от Huawei
Китай 01:51
В Пентагоне по-прежнему видят серьезную ядерную угрозу от КНДР
США 00:54
Путин: Турция намерена выстраивать отношения с партнерами в Европе
Россия 17 января 23:57
Франция рассчитывает сохранить военное присутствие в Сирии и Ираке в течение 2019 года
Европа 17 января 23:10
Григорий Карасин: Сопредседатели МГ ОБСЕ работают над подготовкой условий для решения нагорно-карабахского конфликта
Политика 17 января 22:23
Трамп назвал продажу союзникам систем ПРО одним из приоритетов США
США 17 января 21:55
В Азербайджане проведен очередной мониторинг в связи с "птичьим гриппом"
Общество 17 января 21:12