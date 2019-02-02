На Филиппинах при столкновении с боевиками погибли пять военных

Пять военнослужащих погибли, еще 18 пострадали в ходе столкновения с боевиками террористической организации "Абу Сайяф", на которую власти страны возлагают ответственность за взрывы в церкви в провинции Сулу, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает телеканал CNN Philippines.

Столкновение, в котором участвовали около ста боевиков группировки, произошло в муниципалитете Патикуль в провинции Сулу на острове Холо. По неуточненным данным разведки, три боевика были ликвидированы и еще 13 получили ранения.

Как заявил представитель спецподразделения провинции Джеральд Монфорт (Gerald Monfort), операция по захвату лагеря "Абу Сайяф" началась около 11:30 утра по местному времени (16:30 мск) и продлилась больше часа. Несмотря на плохую погоду и отсутствие поддержки с воздуха, силовикам удалось захватить позиции террористов, отметил представитель.

Ранее филиппинские вооруженные силы нанесли авиаудары по боевикам террористической организации "Абу Сайяф" и провели наземное наступление после того, как президент страны Родриго Дутерте объявил полномасштабную войну против террористов на фоне недавних взрывов. Во время выступления Дутерте приказал вооруженным силам страны "уничтожить" террористическую группировку, которую власти считают ответственной за взрывы.

Утром 27 января взрывы прогремели около церкви в провинции Сулу на острове Холо. Одно взрывное устройство сработало у входа в церковь, второе - внутри. По данным полиции, в результате трагедии погибли 20 человек (пять военнослужащих и 15 гражданских лиц), а число раненых составило 111 человек. Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.