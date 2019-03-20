Эксперты определили самый популярный у туристов маршрут в Северной Африке

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) признал Египет самым быстрорастущим туристическим направлением Северной Африки. Туристической отрасли АРЕ предсказывают дальнейший подъем и в 2019 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно исследованию Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2018 году туристический сектор Египта вырос на 16,5%, уступив по темпам роста на всем африканском континенте только Эфиопии (сказался эффект низкой базы). Напомним, что в 2017 году в туротрасли Египта наблюдалась еще большая динамика (+ 54,8% к уровню 2016 года), сообщает ATOP.

По оценке WTTC, восстановление египетского туризма связано с улучшением инфраструктуры безопасности: принятые правительством меры помогли вернуть доверие иностранных туристов, а европейским туроператорам – возобновить работу на популярных морских курортах, в частности, в Шарм-эш-Шейхе.

Вклад туризма в ВВП Египта в 2018 году в WTTC оценили в 11,9% (29,6 миллиарда долларов). Туристическая отрасль обеспечивает 2,5 миллиона рабочих мест в стране.

Как подчеркивается в докладе WTTC, хотя сектор туризма АРЕ еще не достиг докризисного уровня, его объемы в поездках и в деньгах в 2018 году стали самими большими, начиная с 2010 года. Крупнейшими въездными рынками Египта в прошлом году являлись Германия, Великобритания, Саудовская Аравия и Италия. По прогнозам Совета, вклад сектора tourism& travel в экономику Египта в 2019 году увеличится еще на 5,4%.

Спрос в России на Египет растет. Согласно данным аналитической службы АТОР, в январе и феврале Египет по количеству запросов на туры в поисковой системе Яндекс устойчиво занимал второе место после Турции. В марте 2019 года руководитель одной из крупнейших сетей турагентств сообщил, что Египет как направление даже при отсутствии прямых чартеров на курорты Красного моря уже занимает пятую строчку в продажах сети.

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