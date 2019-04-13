На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей

Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека. О своей находке ученые написали в журнале Nature, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из публикации, этот вид людей невысокого роста, названных Homo luzonensis, жил на острове Лусон в период около 50-65 тыс. лет назад. Идентифицировать его удалось по семи зубам и шести мелким фрагментам - окаменелым костям пальцев ног и рук, бедренной кости.

Как сообщается в статье, "комбинация морфологических признаков в обнаруженных образцах отличается от тех, что свойственны другим видам человеческого рода, включая Homo floresiensis и Homo sapiens". По мнению ученых, это позволяет отнести древних людей, представителю одного из которых принадлежат останки, к новому виду, названному авторами исследования в честь острова Лусон.

"Открытие Homo luzonensis подчеркивает сложный характер эволюции... и свидетельствует о разнообразии рода людей за пределами Африки, в частности, на островах Юго-Восточной Азии в эпоху плейстоцена", - говорится в статье.

Древним людям было сложно добраться до Лусона, так как он никогда не был связан с материком сухопутными путями. Предполагается, что они попали на этот остров в результате стихийного бедствия, например, цунами.

Руководивший раскопками Арманд Михарес из Филиппинского университета обнаружил пещеру Кальяо еще в 2003 году, где на небольшой глубине были найдены свидетельства деятельности людей, живших около 25 тыс. лет назад. Год спустя ученые сделали другую находку. На индонезийском острове Флорес они обнаружили останки Homo floresiensis - миниатюрного гоминина, ростом 1,2 м., жившего там примерно 50 тыс. лет назад. После этого Михарес вернулся в пещеру Кальяо для продолжения исследований.

Вместе со своими коллегами он нашел там в земле, на глубине 1,5 м, кость стопы, похожей на человеческую. Ее возраст оценили в 67 тыс. лет, но чтобы точно понять, какому виду Homo она принадлежала, требовалось больше останков. Их удалось откопать в 2011 и 2015 годах, окаменелости принадлежали трем разным людям.

Небольшие размеры и относительно простые формы зубов напоминали более современных представителей рода Homo, но вместе с тем один верхний премоляр (малый коренной зуб) имел три корня, эта особенность встречается менее чем у трех процентов современных людей. При этом кость ноги напоминала больше древних австралопитеков, живших в Африке около 3 млн лет назад.

Ученым не удалось извлечь ДНК из обнаруженных останков, что заставило ряд специалистов усомниться в том, что они (останки) принадлежат новому виду людей Homo luzonensis. Так, относящаяся к числу скептиков антрополог Сюзен Энтон из Университета Нью-Йорка считает, что говорить об открытии отдельного вида людей можно будет только после того, как будет найден хотя бы один череп лусонского гоминина.

Тем не менее, находки последних десятилетий указывают на то, что эволюция человека шла разными путями. Одновременно с современными людьми существовали и другие виды, о которых науке становится известно все больше.

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