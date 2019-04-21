Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

21 апреля 2019 12:37 (UTC+04:00)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проголосовал во втором туре выборов главы государства и заявил, что надеется на победу "честного выбора", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Всех с вербным воскресеньем. Я надеюсь, что будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, и, вы видите уже, объединяем журналистов… Хорошее было утро: дети, глазунья, кофе и для настроения еще жена включила Эминема", - сказал Зеленский после голосования, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Поеду к своей команде, а вечером посмотрим результаты", - рассказал Зеленский о своих планах на сегодняшний день.

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

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