Порошенко поздравил Зеленского с победой на выборах

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко поздравил его с победой на выборах и пообещал свою помощь, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Только что, я хочу сказать… очень благодарен президенту Петру Порошенко, только что он меня поздравил с победой. Он сказал, что я могу рассчитать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды", - заявил Зеленский на брифинге, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие Порошенко и лидер первого тура Зеленский, который, как свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00 мск, побеждает в выборах.

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