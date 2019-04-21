Порошенко поздравил Зеленского с победой на выборах

21 апреля 2019 23:30 (UTC+04:00)

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко поздравил его с победой на выборах и пообещал свою помощь, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Только что, я хочу сказать… очень благодарен президенту Петру Порошенко, только что он меня поздравил с победой. Он сказал, что я могу рассчитать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды", - заявил Зеленский на брифинге, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие Порошенко и лидер первого тура Зеленский, который, как свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00 мск, побеждает в выборах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Столтенберг ждет продолжения сотрудничества Украины с НАТО
Другие страны 00:24
После подсчета 3% голосов Зеленский лидирует с 72,12% на выборах в Украине (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Другие страны 00:00
Зеленский готов рассмотреть кандидатуру Порошенко на государственный пост
Другие страны 21 апреля 23:43
Порошенко признал поражение на выборах, но пообещал остаться в политике
Другие страны 21 апреля 21:54
Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины - Exit poll
Другие страны 21 апреля 21:12
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины
Другие страны 21 апреля 20:01
Лента новостей
Столтенберг ждет продолжения сотрудничества Украины с НАТО
Другие страны 00:24
Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии
Европа 00:17
После подсчета 3% голосов Зеленский лидирует с 72,12% на выборах в Украине (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Другие страны 00:00
США сделали ряд исключений для тех, кто ведет дела с КСИР Ирана
Политика 21 апреля 23:58
Зеленский готов рассмотреть кандидатуру Порошенко на государственный пост
Другие страны 21 апреля 23:43
В Сулутепе собака раскромсала лицо четырехлетнему ребенку (ФОТО)
Происшествия 21 апреля 23:24
Wood Mackenzie: Азербайджан станет пятым по величине источником добычи в глобальном портфеле BP
Энергетика 21 апреля 23:02
Вблизи аэропорта Шри-Ланки обезвредили самодельную бомбу
Другие страны 21 апреля 22:50
При столкновениях в Панкисском ущелье в Грузии пострадали более 40 человек
Грузия 21 апреля 22:15