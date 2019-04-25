Южная Корея надеется на визит Путина в конце 2019 года

25 апреля 2019 21:41 (UTC+04:00)

Сеул надеется, что президент России Владимир Путин посетит Южную Корею к концу года, но точная дата пока не согласована, заявил журналистам посол Республики Корея в Москве У Юн Гын, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Конкретной договоренности ещё нет. Ожидаем, что к концу года президент Путин приедет с визитом, но точное время пока согласовывается", - заявил он.

Лидер Южной Кореи с 21 по 23 июня 2018 года посещал Россию с государственным визитом по приглашению Владимира Путина. Президенты также провели встречу в ноябре в Сингапуре на полях саммита АСЕАН. В ходе переговоров Путин и Мун Чжэ Ин обсуждали ситуацию на Корейском полуострове, договорились продолжать совместные усилия для полной денуклеаризации полуострова и продвигать экономические проекты между РФ, КНДР и Южной Кореей.

Президент Мун Чжэ Ин во время своего визита в Россию пригласил Путина посетить Республику Корея.

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