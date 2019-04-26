В ОАЭ здания окрасили в цвета флага Шри-Ланки

26 апреля 2019 05:40 (UTC+04:00)

Самое высокое здание в мире - небоскреб Burj Khalifa в Дубае - в четверг окрасилось в цвета флага Шри-Ланки в знак солидарности с жертвами терактов, которые унесли жизни более 300 человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вместе к миру, построенному на терпимости и мирном сосуществовании", - говорится в сообщении с фотографией небоскреба, окрашенного в желто-красные цвета, на официальной страничке Burj Khalifa в Twitter.

Также подсветка в цветах шриланкийского флага появилась на многих других достопримечательностях в ОАЭ, включая небоскребы, крупнейшие отели и мосты.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, 520 пострадали. Полиция Шри-Ланки заявила, что в совершении серии терактов участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них установлены.

Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, которая, однако, до сих пор не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

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