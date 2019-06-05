В Судане военные заявили о готовности к переговорам с оппозицией

Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, выступая в среду в Хартуме по случаю наступления мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, заявил, что военные готовы на переговоры с любыми силами без предварительных условий, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы открываем наши объятия для переговоров с любыми силами без предварительных условий", - сказал аль-Бурхан, призвав "открыть новую страницу навстречу будущему".

Он отметил, что перемены, которые переживает Судан, происходят в сложных условиях. При этом глава военного совета отверг вмешательство внешних сил в события в Судане.

Он пообещал, что совет будет следить за ходом расследования насильственного разгона лагеря протестующих в Хартуме и привлечет к ответственности виновных в этом.

В минувший понедельник силы безопасности Судана использовали оружие для разгона митинга оппозиции перед комплексом зданий минобороны в центре суданской столицы. Как передал телеканал "Аль-Джазира", жертвами действий полицейских, по последним данным, стали 60 человек.

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