Южная Корея сменила руководителя офиса связи с КНДР

Заместитель министра объединения Республики Корея Су Хо назначен новым главой офиса связи с КНДР, который расположен в городе Кэсон недалеко от границы двух стран. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель министерства Ли Ю Чжин, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее словам, Су Хо уже на следующей неделе планирует посетить офис связи в Кэсоне, пообщаться с его сотрудниками, а также обсудить с северокорейской стороной возможность изменения графика встреч руководства. В настоящее время такие встречи должны проводиться каждую неделю, Су Хун же предлагает организовывать их лишь по мере необходимости.

Торжественная церемония открытия пункта связи между Южной Кореей и КНДР состоялась 15 августа 2018 года. В офисе работают примерно по 40 чиновников от каждой страны. Начало функционирования подобного пункта тогда расценивалось как первый шаг к открытию посольств двух Корей в Сеуле и Пхеньяне соответственно.

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