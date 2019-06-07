Южная Корея сменила руководителя офиса связи с КНДР

7 июня 2019 11:01 (UTC+04:00)

Заместитель министра объединения Республики Корея Су Хо назначен новым главой офиса связи с КНДР, который расположен в городе Кэсон недалеко от границы двух стран. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель министерства Ли Ю Чжин, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее словам, Су Хо уже на следующей неделе планирует посетить офис связи в Кэсоне, пообщаться с его сотрудниками, а также обсудить с северокорейской стороной возможность изменения графика встреч руководства. В настоящее время такие встречи должны проводиться каждую неделю, Су Хун же предлагает организовывать их лишь по мере необходимости.

Торжественная церемония открытия пункта связи между Южной Кореей и КНДР состоялась 15 августа 2018 года. В офисе работают примерно по 40 чиновников от каждой страны. Начало функционирования подобного пункта тогда расценивалось как первый шаг к открытию посольств двух Корей в Сеуле и Пхеньяне соответственно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин: Россия и Китай уверены в безальтернативности мирного решения проблемы КНДР
Россия 5 июня 19:17
США предлагают $5 млн за информацию о нарушении КНДР санкционного режима
Другие страны 5 июня 09:02
В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
Другие страны 5 июня 05:58
Президент Южной Кореи сменил советника по политике в отношении КНДР
Другие страны 4 июня 11:25
ВМС Канады возобновляют патрулирование акватории близ КНДР
Другие страны 4 июня 10:56
Казненный дипломат из КНДР жив, но находится под стражей
Другие страны 4 июня 09:23
Лента новостей
Турция разрабатывает отечественные зенитно-ракетные комплексы
Турция 11:14
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Бизнес 11:14
Соратники Гейдара Алиева приехали в Баку по приглашению Фонда Гейдара Алиева и поделились воспоминаниями (ФОТО)
Политика 11:10
Узбекистан расширит экспорт табака
Бизнес 11:05
В парке Центра Гейдара Алиева откроется выставка Резы Дегати «Дух огня. Приглашение к визуальному путешествию»
Общество 11:04
В апреле Турцию посетили свыше 390 тысяч туристов из России – министерство
Турция 10:52
Обнародована дата встречи Реджепа Тайипа Эрдогана с президентами США и России
Турция 10:47
Азербайджан представлен на выставке, открывшейся в Минске в рамках II Евроигр (ФОТО)
Общество 10:42
Шанс получить два диплома за два года обучения
Общество 10:39