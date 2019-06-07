Ирак ожидает продления сделки ОПЕК+ на текущих условиях

7 июня 2019 12:04 (UTC+04:00)

Ирак ожидает продления действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, по крайней мере, на текущих условиях, об этом сказал агентству Блумберг на форуме ПМЭФ-2019 министр нефти страны Тамир Гадбан (Thamir Ghadhban), передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В настоящее время существует общий интерес среди производителей ОПЕК+. Насколько я знаю, общий настрой большинства членов состоит в том, чтобы продолжать сотрудничать друг с другом. Я ожидаю продления (сделки - ред.), по крайней мере, на текущих условиях", - сказа министр агентству.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи - на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения, действовавшие для ряда стран, истекли 2 мая.

Ближайшее заседание стран-участниц ОПЕК+ планируется на 2-4 июля, сообщил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак. Ранее заседания ОПЕК и ОПЕК+, на которых планируется определить дальнейшую судьбу венской сделки, намечались на 25 и 26 июня соответственно.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Ираке задержали японца, подозреваемого в организации теракта ИГ в Бангладеш
Арабские страны 08:43
Вагит Алекперов: Усилия ОПЕК+ позволят сохранять цену нефти на уровне $60-70
Экономика 6 июня 11:34
SOCAR не планирует закупки иранской нефти для НПЗ Star
Энергетика 6 июня 10:39
ВС Турции нейтрализовали 40 террористов на севере Ирака
Турция 6 июня 06:21
В Ираке предотвратили крупный теракт
Другие страны 6 июня 04:43
Турция назвала число террористов, уничтоженных в ходе масштабной операции на севере Ирака
Турция 4 июня 14:13
Лента новостей
Сократилось число грузинских туристов, посещающих Турцию
Турция 12:43
ЦБА Азербайджана видит предпосылки для дальнейшего роста валютных резервов
Экономика 12:43
В США заявили об отступлении Ирана в Персидском заливе
Другие страны 12:41
В Казахстане расширяется площадь под посевы сои
Бизнес 12:35
Бахтияр Алиев возглавил радиостанцию "Жара FM"
Звёздный мир 12:31
Еще одна область Казахстана приступит к выпуску азотных удобрений
Бизнес 12:18
Песков: карабахский конфликт не обсуждался на встрече Путина и Пашиняна
Азербайджан 12:05
Азербайджанский производитель минеральной воды планирует наладить экспорт в соседнюю страну
Бизнес 11:59
Япония оказывает Туркменистану техпомощь в развитии агробизнеса
Бизнес 11:57