Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия

10 июня 2019 11:02 (UTC+04:00)

Польша и США закончили переговоры об увеличении военного присутствия, и теперь решение должны принять президенты двух стран, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Могу официально подтвердить, что действительно переговоры по политическому соглашению между Польшей и США были завершены в вопросе увеличения военного присутствия США в Польше, но это, конечно, еще не означает договоренности, потому что теперь исход этих переговоров будет представлен президентам, и президенты решат во время переговоров и своей волей, удовлетворит ли это соглашение их", - сказал Щерский.

"Если это так, то мы прогнозируем принятие этого политического соглашения во время визита господина президента Андрея Дуды 12 июня в Белый дом", - добавил он.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши Дуда предложил назвать эту базу Fort Trump ("Форт Трамп").

В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тысячи военнослужащих армии США - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

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