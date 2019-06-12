В Великобритании намерены к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов

12 июня 2019 14:17 (UTC+04:00)

Великобритания к 2050 году сведет выбросы парниковых газов к нулю, воплотив в жизнь один из самых жестких законов по защите экологии в мире. Об этом информировала во вторник канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, которая 12 июня намерена внести соответствующую законодательную инициативу в национальный парламент, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Достижение нулевых выбросов к 2050 году - это амбициозная цель, но критически важно, чтобы мы реализовали ее и таким образом гарантировали, что мы сохраним нашу планету для будущих поколений", - приводятся слова Мэй в коммюнике, распространенным Даунинг-стрит, 10. Предыдущая цель британского правительства заключалась в том, что сократить к 2050 году выброс парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года.

Как уточняет в этой связи газета Financial Times, нулевые выбросы на практике означают, что для того, чтобы компенсировать выделяемые парниковые газы, будут посажены новые деревья или введены технологии для улавливания и хранения двуокиси углерода.

Лондон указывает на то, что Великобритания таким образом станет первой страной из Большой семерки, неформального объединения наиболее экономически развитых государств в мире, которая сведет нетто-выбросы парниковых газов к нулю. Вместе с тем власти Великобритании указывают на то, что через пять лет проведут оценку прогресса других стран в этом направлении. Таким образом анонсированные во вторник планы могут быть скорректированы, если другие государства не последуют примеру Лондона.

Издание напоминает, что в прошлом году половина всей производимой Великобританией энергии пришлась на низкоуглеродные источники, а в мае этого года страна впервые в XIX веке прожила неделю без угля. Конкретные меры, которые будут приняты властями для достижения заявленной амбициозной цели, не называются. В то же время, как пишет Financial Times, для обнуления нетто-выбросов парниковых газов потребуется серьезный пересмотр систем отопления домов, схем промышленного производства, организации транспортной сети.

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