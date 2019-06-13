В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений

13 июня 2019 07:33 (UTC+04:00)

В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо. сообщил, что в результате проливных дождей реки Лалинду, Валасола и Ландаве вышли из берегов и привели к затоплению поселений, что вынудило местных жителей оставить свои дома и укрыться на возвышенностях.

Он добавил, что в результате наводнения 202 дома были смыты, четыре моста были уничтожены, почти тысяча гектаров рисовых полей и 420 гектаров рыбных прудов были затоплены.

По словам Нугрохо, в настоящее время предпринимаются усилия по оказанию чрезвычайной помощи пострадавшим.

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