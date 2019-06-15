Более 4100 нелегальных мигрантов задержаны в 2019 году в Тунисе

По меньшей мере 4128 человек были задержаны за первые пять месяцев 2019 года силами безопасности Туниса при попытке незаконно морским путем попасть в Европу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр внутренних дел республики Хишам Фурати.

"За первые пять месяцев 2019 года различными подразделениями сил безопасности республики были пресечены 965 попыток нелегальной миграции, в том числе 350 случаев в районе острова Керкенна, - указал он, выступая перед депутатами Ассамблеи народных представителей (парламента) Туниса. - В ходе операций были задержаны 4128 человек". По данным главы МВД, в настоящее время 438 задержанных находятся под стражей по обвинению в совершении различных преступлений.

"В настоящее время 490 граждан Туниса числятся пропавшими без вести при попытке нелегальным путем попасть в Европу", - добавил Фурати.

По данным ведомства, в 2018 году были пресечены 2732 попытки нелегальной миграции, более 11 400 человек были задержаны в ходе операций сил безопасности.

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