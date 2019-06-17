Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США

17 июня 2019 11:42 (UTC+04:00)

Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список. Об этом в понедельник в эфире Центрального телевидения Китая заявил основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Я предполагаю, что в ближайшие два года мы сократим свое производство и наша выручка будет на $30 млрд ниже, чем прогнозировалось ранее", - отметил он.

Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства и смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в сборе секретных данных с помощью своего оборудования.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE. Huawei назвала решение американских властей посягательством на ее законные права, добавив, что из-за него США "будут отставать в развертывании сети 5G".

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