Стрельба произошла во время парада чемпиона НБА "Торонто"

18 июня 2019 00:57 (UTC+04:00)

Стрельба произошла во время чемпионского парада победителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19 "Торонто". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает портал TMZ.

Парад прошел в понедельник, по данным СМИ, его посетило около двух миллионов человек. Отмечается, что во время инцидента пострадали два человека, однако их жизни ничего не угрожает. Полиция задержала двоих подозреваемых.

"Торонто" в ночь на 14 июня стал чемпионом НБА сезона-2018/19, в финальной серии обыграв "Голден Стэйт" со счетом 4-2. Впервые в истории НБА победителем чемпионата стал клуб из Канады.

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