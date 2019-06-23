Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек

23 июня 2019 12:05 (UTC+04:00)

Число жертв обрушения строящегося здания на юге Камбоджи возросло до 18, еще 24 человека пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Khmer Times.

Ранее сообщалось о гибели 13 человек в результате обрушения строящегося здания в провинции Преа-Сиануквиль на юге Камбоджи. Полиция заявляла, что обрушение произошло около 05.00 по местному времени.

Как следует из заявления местных властей, пока неизвестно, сколько еще человек остаются под завалами, поисково-спасательные операции продолжаются, пишет газета.

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