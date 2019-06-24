В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

24 июня 2019 06:20 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Папуа на востоке Индонезии на острове Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 01.05 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 233 километрах к западу от населенного пункта Абепура. Очаг залегал на глубине 22 километров.

Сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

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