В Иране заявили о стремлении снизить напряженность на Ближнем Востоке

Тегеран не заинтересован в росте напряженности в регионе Ближнего Востока и стремится к ее снижению. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы приветствуем снижение напряженности в регионе Ближнего Востока и не стремимся к росту регионального накала, - приводит слова Мусави агентство ISNA. - Мы призываем все силы, которые заинтересованы в решении этого вопроса, сконцентрироваться на истинном источнике этой напряженности". По его словам, главной причиной этого процесса "является агрессивное поведение и экономический терроризм США в отношении Ирана".

Тегеран неоднократно заявлял о своей готовности к сотрудничеству с региональными державами. Так, в мае этого года глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Багдад заявил о предложении иранской стороны подписать соглашение о ненападении с соседними государствами Персидского залива. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, эта инициатива Тегерана могла бы стать шагом к разрядке ситуации в регионе.

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