Колумбия впервые за семь лет переломила тенденцию роста посадок коки

Президент Колумбии Иван Дуке сообщил в среду, что его стране впервые за последние семь лет удалось переломить тенденцию к росту незаконных посадок коки, используемой как сырье для производства кокаина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Благодаря комплексной стратегии, которую мыприменяем с начала работы нашего правительства, нам удалось остановить тенденцию к росту незаконных посадок, которая продолжалась с 2012 года. Это признает сегодня управление ООН по наркотикам", - написал Дуке в своем микроблоге в Twitter.

По его заявлению, этот результат был достигнут за последние 10 месяцев. В итоге Колумбии удалось снизить и производство кокаина.

"С августа 2018 года до сегодняшнего дня … уничтожено 66,5 тысячи гектаров посадок коки, что на 27% больше по сравнению с периодом августа 2017 - июня 2018 годов", – отметил Дуке. За время правления его правительства (с 7 августа 2018 года) властям в общей сложности удалось конфисковать 332 тонны кокаина и 302 тонны марихуаны, уточнил президент.

Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.

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