В Сеуле сообщили, что Трамп может передать послание КНДР из демилитаризованной зоны

27 июня 2019 12:39 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп, возможно, посетит демилитаризованную зону на Корейском полуострове и обратится оттуда к Пхеньяну. Об этом в четверг заявил премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По нашим данным, Трамп, как считается, может передать послание КНДР во время посещения демилитаризованной зоны", - цитирует слова премьер-министра страны агентство Yonhap. О предполагаемом содержании и форме послания американского лидера информации не приводится. Ли Нак Ён также отметил, что "обе страны прилагают усилия для того, чтобы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки".

Трамп прибудет в Сеул с официальным визитом 29 июня после саммита G20 в Осаке. Переговоры между лидером США и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином состоятся 30 июня.

Ранее в этом месяце между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоялся обмен письмами. В 2018 году в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

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