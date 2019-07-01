В Канаде во время ежегодной регаты погиб гонщик скоростного судна

1 июля 2019 05:49 (UTC+04:00)

Гонщик спортивного глиссера - легкого скоростного судна - погиб во время ежегодной регаты "Тысяча островов", которая проходила в канадском городе Броквилль (провинция Онтарио). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел во время одного из квалификационных заездов на реке Святого Лаврентия, когда болид 31-летнего Матью Дау попал в аварию. Остальные участники гонки не пострадали. Организаторы регаты выразили соболезнования семье погибшего, но подробности происшествия пока не раскрывают.

Дау выступал в дисциплине Гран-при, где глиссеры могут развивать скорость до 225 км/ч, и представлял на гонках франкоязычную провинцию Квебек. Броквилль находится в 110 км к югу от Оттавы.

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