Три тысячи литров серной кислоты вылились в Калифорнийский залив в Мексике

11 июля 2019 23:31 (UTC+04:00)

Три тысячи литров серной кислоты вылились в море Кортеса (Калифорнийский залив) в Мексике из-за утечки на терминале. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила компания Grupo Mexico.

В результате ЧП никто не пострадал.

Утечка произошла во вторник из-за дефекта клапана во время перекачки на терминале. Администрация порта Гуаймас мексиканского штата Сонора заявила, что рабочие закрыли клапаны и начали перекачку в резервуары, чтобы избежать более масштабной утечки.

Специалисты министерства окружающей среды страны определяют размер ущерба, вызванного аварией. Компания заявляет, что проводит работы в связи с аварией и сотрудничает с властями.

В 2015 году Grupo Mexico была признана виновной в разливе 40 тысяч кубометров токсических веществ в реку Сонора на севере Мексики, что стало крупнейшей экологической катастрофой в горнодобывающей отрасли страны.

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