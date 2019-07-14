При нападении боевиков на отель в Афганистане погибли не менее восьми человек

14 июля 2019 02:00 (UTC+04:00)

Не менее восьми человек погибли и более десяти, в том числе двое детей, получили ранения в результате нападения боевиков на гостиницу в провинции Бадгиз на востоке Афганистана. Об этом сообщил в субботу телеканал Press TV со ссылкой на заявление официального представителя министерства внутренних дел страны Нусрата Рахими, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о четырех убитых в результате теракта.

По информации Рахими, в 12:40 по местному времени группа вооруженных людей вошла в гостиницу и открыла стрельбу. Как сообщается, на гостиницу напала группа боевиков, трое из них были уничтожены в перестрелке с силами безопасности, двое арестованы.

Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан".

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