При нападении боевиков на отель в Афганистане погибли не менее восьми человек

Не менее восьми человек погибли и более десяти, в том числе двое детей, получили ранения в результате нападения боевиков на гостиницу в провинции Бадгиз на востоке Афганистана. Об этом сообщил в субботу телеканал Press TV со ссылкой на заявление официального представителя министерства внутренних дел страны Нусрата Рахими, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о четырех убитых в результате теракта.

По информации Рахими, в 12:40 по местному времени группа вооруженных людей вошла в гостиницу и открыла стрельбу. Как сообщается, на гостиницу напала группа боевиков, трое из них были уничтожены в перестрелке с силами безопасности, двое арестованы.

Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.