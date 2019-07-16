Премьер Новой Зеландии осудила слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США

16 июля 2019 09:52 (UTC+04:00)

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступила с критикой высказываний президента США Дональда Трампа, которые он сделал в Twitter по поводу "прогрессивных" женщин-демократов из Конгресса США, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Я горжусь тем, что в Новой Зеландии мы ценим различия среди людей. Поэтому я придерживаюсь совсем иной точки зрения, нежели президент Трамп, - подчеркнула Ардерн. - Мы считаем, что в новозеландском парламенте должны быть представители различных культур и этносов. Нельзя оценивать человека, исходя из его происхождения, и делать на основе этого выводы о его праве быть парламентарием".

14 июля в Twitter Трамп обрушился с критикой на так называемых прогрессивных женщин-демократов в Конгрессе США. Глава Белого дома предложил последним вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Трамп не стал уточнять, о ком именно говорил, однако, как передает телекомпания NBC, его сообщения появились на фоне напряженности в отношениях между спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и группой демократов из нижней палаты американского законодательного органа, степень влияния которых та ранее поставила под сомнение. В эту группу входят переехавшая в США из Сомали в возрасте 12 лет Ильхан Омар, а также Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории США, но Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли - афроамериканка.

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