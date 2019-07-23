Токио потребовал от Сеула усилить охрану японских дипломатических представительств

Япония обратилась к Республике Корея с требованием усилить охрану японских дипломатических представительств в стране после инцидента с протестом студентов на территории японского генконсульства в Пусане. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Никакого физического или материального ущерба зафиксировано не было. Тем не менее, мы обратились к южнокорейской стороне с требованием принять меры для усиления безопасности наших дипломатических представительств и других учреждений, имеющих отношение к Японии. Для нас это крайне серьезная проблема", - сказал он.

В понедельник шесть южнокорейских студентов были задержаны после того, как устроили акцию протеста во дворе генерального консульства Японии в Пусане. Они держали в руках плакаты с призывом к Японии извиниться за введенные ранее торговые ограничения. Полиция расследует факт возможного незаконного проникновения на территорию дипломатической собственности, однако сами задержанные утверждают, что попали туда с целью посещения библиотеки, пройдя необходимые процедуры.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения. Японская сторона также высказывала подозрения, что часть этих компонентов, пригодных для использования в ВПК, могла нелегально поставляться из Южной Кореи в КНДР. Сеул категорически отвергает такие предположения.

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